شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبى تٌغلق مطعماً تسبب بتسمم 15 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت بلدية دبى بياناً تفصيلياً عن التسمم الغذائى الذى أدى لإصابة 15 شخصاً جراء تناولهم وجبة بأحد المطاعم بدبى وكانت تلك الوجبة قد احتوت على صلصة هولانديز التى تستخدم فى تحضيرها البيض النيئ، وأغلقت البلدية المطعم فوراً وحتى إشعار اخر، إضافة لإيقاف الشيف والمشرف الصحى عن العمل فوراً ، كما قامت إدارة سلامة الغذاء بتخفيض تقييم المطعم ووضعه تحت الرقابة الدقيقة لمدة 6 أشهر بعد التأكد من هذه المعلومة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضحت بلدية دبى أن فريق التقصى عن الأمراض المنقولة عبر الغذاء فى البلدية توصل من خلال التقصى الميدانى والسريرى إلى أن أسباب التسمم الغذائى كان نتيجة لوجود بكتريا السالمونيلا الممرضة فى البيض المستخدم فى تحضير صلصة هولانديز وتلك البكتريا توجد عادة فى العديد من المنتجات الحيوانية النيئة.

وكانت بلدية دبى قد أصدرت عدة تعاميم على جميع المؤسسات التى تحضر الأغذية فى إمارة دبى منعت فيها استخدام البيض النيئ فى تحضير الأطعمة التى تحضر بدون معاملة حرارية مثل الطبخ والقلى وبضرورة الإلتزام باستخدام البيض المبستر لمثل هذه الأطعمة لضمان سلامة المستهلك وحمايته من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

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وأفادت البلدية أنه وفور تلقيها أول بلاغ بالإصابة بحالة التسمم يوم 14 سبتمبر الجارى قام فريق تقصى ورصد الأمراض المنقولة عبر الغذاء ببدء التحقيقات الفورية وفق آليات التقصى المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومراكز مراقبة الأمراض وتبين أن شيف المطعم قد استخدم بيضاً غير مبستر فى تحضير صلصة هولانديز، فى مخالفة صريحة للتعاميم الصادرة من بلدية دبي.

وأكدت البلدية أن هذا التسمم كان ناتجاً عن خطأ فردى من المسؤولين والعاملين فى المطعم المعنى مشيرة إلى تفرد إجراءات البلدية وأنظمتها على المستوى المحلى والإقليمى فى مجال السلامة الغذائية.

وشددت بلدية دبى على أنها لن تتهاون مع أى مؤسسة تتسبب فى تعريض صحة المستهلك للخطر.