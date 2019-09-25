شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حريق هائل ببناية المجاز بالشارقة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق مساء أمس الثلاثاء عند التاسعة و 41 دقيقة فى بناية المجاز بمنطقة المجاز فى الشارقة بالإمارات، وذلك بحسب المقدم هانى الدهمانى رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة بالدفاع المدنى بالشارقة والذى أكد ان الحريق نشب بالتكسيات الخارجية للمبنى وجار التعامل معه من قبل فرق الاطفاء والاسعاف بمدنى الشارقة.

و تم السيطرة على الحريق الذى اندلع فى برج المجاز بالشارقة عند العاشرة و42 دقيقة بمشاركة مركز الادارة والنهدة وسمنان والميناء 'علما بانه تم اخلاء الساكنين من البرج وحتى اللحطة لا توجد إصابات وجار عملية التبريد.