شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية فى أوكرانيا تحتفى باليوم الوطنى الـ89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بأوكرانيا حفلاً بمناسبة اليوم الوطنى التاسع والثمانين للمملكة وذلك فى مقر السفارة بالعاصمة كييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال القائم بالأعمال فى السفارة الأستاذ محمد اللويحان العنقرى فى كلمته خلال الحفل: إنه إضافة إلى احتفالنا اليوم بالماضى العريق وتأسيس المملكة على يد المغفور له بأذن لله الملك عبد العزيز، فإننا نحتفل أيضًا بحاضر مُزهر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، مشيدًا بالعلاقات المميزة التى تجمع أوكرانيا بالمملكة والتى تميّزت خلال الأعوام السابقة بالمتانة والصداقة، وبروح التعاون المثمر والوثيق على كافة الأصعدة، والتى تشهد فى الوقت الراهن تطورًا وتقدمًا فى كافة المجالات.

Advertisements



من جانبها، أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأوكرانية ميروسلافا شيرباتيوك عن سعادتها بحضور حفل السفارة بهذه المناسبة، مشيدةً بتطور العلاقات بين البلدين، خاصة فى المجال التجاري.



وشارك بالحفل عدد من أعضاء الجمعية السعودية العربية للثقافة والفنون من المدينة المنورة بقيادة رئيس لجنة الموسيقى الاستاذ تميم الأحمدى الذين قدموا الأغانى الوطنية التى نالت استحسان وإعجاب الحضور.



حضر الحفل ممثلو الجهات الحكومية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الإسلامية والاجتماعية ورجال الأعمال.