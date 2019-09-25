الخرطوم تستضيف اجتماعات "سد النهضة" 5 أكتوبر

الخرطوم / الاناضول

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وإثيوبيا.

وقال سفير القاهرة بالخرطوم حسام عيسى للمركز السوداني للخدمات الصحفية ( مقرب من الدوائر الرسمية)، إن الاجتماع سيسبقه لقاء آخر للجان الفنية نهاية سبتمبر/أيلول الجاري بالخرطوم.

وأوضح أن لقاء الخبراء سيبحث وضع قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة، بما لايؤثر على دولتي المصب (السودان ومصر)، ولا يتعارض مع مصالح كافة الدول.

وأشار إلى أن المقترحات ستعرض على الوزراء الثلاث في ضوء ما يتوصل إلية اجتماع الخبراء.

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وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، في كلمة أمام الأمم المتحدة، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، محذرا من انعكاسات سلبية جراء "التعثر".

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الري المصرية إن هناك "تعثرا" في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).‎

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.