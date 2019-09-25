أردوغان يلتقي الرئيس الصومالي في نيويورك

نيويورك/ فيردي توركتن/ الخليج 365 التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، في مدينة نيويورك. وجاء اللقاء بين أردوغان و فرماجو، على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد مراسل الخليج 365، أن اللقاء بين أردوغان وفرماجو كان مغلقا، وجرى بالمقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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