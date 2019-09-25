غوغل تطلق خدمة «Play_Pass#» للاشتراك بالتطبيقات والألعاب

أعلنت شركة غوغل الأميركية اليوم رسميًا عن إطلاق خدمتها الجديدة «بلاي باس» التي ستمكن المستخدمين من الوصول إلى الكثير من التطبيقات، وذلك نظير اشتراك شهري، بحسب ما ذكر موقع تيك كرانش.

سيوفر اشتراك «بلاي باس» الجديد، أكثر من 350 تطبيقًا وألعابًا غير مقفلة، بدون رسوم مقدمة أو عمليات شراء أو إعلانات داخل التطبيق، وتقول غوغل إن السعر المبدئي للاشتراك 1.99 دولاراً شهريًا، للسنة الأولى.

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وكشفت الشركة الأميركية أن سعر الاشتراك الشهري سيرتفع ليصل إلى 4.99 دولاراً شهريًا وذلك بعد مرور 12 شهرًا، وهو نفس سعر أبل آركيد عند الإطلاق، ويعتبر هذا عرضاً ترويجياً متاحاً فقط حتى 10 أكتوبر المقبل.

تتشابه الخدمتان من حيث المفهوم، حيث يوفر كلاهما مكتبة كبيرة من المحتوى المتميز للاشتراك الشهري، ولكن هناك بعض الاختلافات بين الاثنين.

جدير بالذكر أن خدمة غوغل ستكون متاحة على أجهزة الأندرويد في الولايات المتحدة الأميركية، وستكون متاحة في العديد من الدول بالقريب العاجل.