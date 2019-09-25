أول رد من #ترمب على #مجلس_النواب في البدء بقرار عزله : إطلاق إجراءات لعزلي سيكون إيجابيا لإعادة انتخابي!

صحيفة الخليج الالكترونية

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، في نيويورك أنّه في حال أطلق خصومه الديموقراطيون في الكونغرس إجراءات لعزله فإنّ هذا الأمر سينعكس “إيجابياً” على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال ترمب المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إنّ “الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابياً لي في الانتخابات”.

ندّد ترمب في نيويورك بالإجراءات التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب الثلاثاء لعزله من منصبه، معتبراً إياها “حملة مطاردة نتنة”.

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وقال ترمب في تغريدة على تويتر “يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء (…) حملة مطاردة نتنة. أمر سيء جداً لبلدنا”.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أعلنت الثلاثاء، أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترمب، مشيرة إلى أن ما تقوم به إدارة ترمب يقوض الأمن القومي الأميركي.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترمب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.