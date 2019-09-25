السيسي: هناك حاجة للعمل لمنع تدخل أطراف خارجية في الصراع الليبي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن ثمة حاجة لتضافر الجهود لمنع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا ولمنع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر هناك.
وأضاف السيسي في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن ليبيا بحاجة لإنقاذها من ”فوضى الميليشيات والاستقواء بجهات خارجية“.
ومصر والإمارات داعمتان لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يحاول انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا. وتساند تركيا حكومة طرابلس.
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