تعرف على مميزات هاتف M30 الحديث من سامسونج

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

سامسونغ m30

كتب الخليج 365

عرضت شركة سامسونغ الكروية مؤخراً مميزات هاتف M30 S المزود بهيكل أنيق وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير للكاميرا.



وفيما يلي مميزات الهاتف:

جاء هاتف Galaxy M30s الجديد بهيكل أنيق جداً ومزود بكاميرا ثلاثية، العدسة الأساسية بدقة 48 ميغا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/2.0 ثنائي التركيز التلقائي والتي تعد واحدة من بين أفضل كاميرات الهواتف.

بينما الكاميرا الثانية هي 8 ميغا بكسل زاوية فائقة الاتساع فتحة عدسة f/2.2 والثالثة 5 ميغا بكسل فتحة عدسة f/2.2.

إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بكسل، مع فتحة عدسة f/2.0 تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

أداء هاتف Galaxy M30 S

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أتى هاتف سامسونغ الجديد بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، بينما معالج الغرافيك من نوع .Mali-G72 MP3

وذاكرة وصول عشوائي 6/4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/64 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشاشة بدقة 2400 × 1080 بكسل إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

بطارية هاتف M30 S المميزة

من أبرز مميزات هذا الهاتف هو بطاريته التي جاءت بسعة 6000 ميلي أمبير، ما يعني أنه بإمكانك استخدام الهاتف وهو موصول على شبكة 3G لنحو 30 ساعة متواصلة، بينما سيعمل معك فقط لمدة 15 ساعة إذا كنت تستخدم التصفح على الإنترنت.

أما أثناء مشاهدة الفيديوهات فسيعمل الهاتف لمدة 16 ساعة، وسيعمل حتى 80 ساعة إذا كنت تستمع للأغاني فقط.

مميزات إضافيةسيكون أداء الهاتف جيداً جداً بسبب وجود المعالج إكسينوس الحديث مع ذاكرة وصول عشوائي «رامات» كبيرة ستساعدك في كل مهامك اليومية سواء في الألعاب أو استخدام التطبيقات أو تصفح الإنترنت.الكاميرات الخلفية تحسنت كثيراً عن الإصدار الماضي وأصبحت الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل لتمنحك الكثير من الخصائص الفريدة تنافس به هاتف ريدمي نوت 8 برو.الكاميرا السيلفي ممتازة خاصة في ضوء النهار.الفيديوهات يتم تسجيلها بجودة عالية تصل إلى 4k.وجود منفذ لبطاقة الذاكرة الإضافية SD بعيداً عن أماكن شريحتي الاتصال.صوت دولبي أتموس عالٍ نقي ينافس أغلى الهواتف مثل ون بلس 7 برو.شاشة بمساحة كبيرة مع حواف ضئيلة أو معدومة سوبر أموليد رائعة الألوان والإضاءة تشبه شاشة هاتف سامسونغ a50s.سعر هاتف Galaxy M30 S

سيبدأ سعر هاتف Galaxy M30 S في الأسواق العربية بـ 238 دولاراً أمريكياً تقريباً، فيما سيأتي بلونين مميزين هما الأسود أو الأزرق.