ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

بطاطس

كتب متابعات_الخليج 365

يفضل الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال تناول البطاطا أو البطاطس المقلية وتعتبر شئ أساسي لكثير من الأسر ولكن ما هي الأضرار المترتبة على تناول مثل هذا الشئ الملئ بالزيوت والسعرات الحرارية وخاصة إذا تم تناولها بشكل شبه يومي. لذا سنعرض فيما يلي بعض الأضرار التي قد تصيب الجسم في حالة تناول البطاطا المقلية بصورة يومية.



1. اكتساب المزيد من الوزن

ترتفع نسبة الكربوهيدرات في البطاطس المقلية بدرجة كبيرة - وهذا ليس بالأمر السيئ. ولكنها معقدة الكربوهيدرات ، مما يجعلها تندرج تحت الفئة السيئة التي لا تتحول بالضرورة إلى طاقة جيدة. ونظرًا لحقيقة أن البطاطس المقلية عبارة عن الكربوهيدرات المعقدة ، فهذا يعني أن جسمك يهضمها ببطء. أضف إلى ذلك أنه تفقد الكثير من العناصر الغذائية من خلال عملية التحمير ، فبذلك تكون تهضم ببطء طعام غير صحي. هذا سيجعلك تشعر بالركود ، مع القليل من الطاقة أو عدم ممارسة الرياضة ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط.

2. زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني

تنقع البطاطس المقلية في دهون غير صحية حيث أنها تقلى بزيوت مهدرجة. وعند تناولها يرتفع مستوى الكولسترول الضار وبالتالي يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد تم التوصل إلى هذه الحقيقة عدة مرات عن طريق دراسات وأبحاث مختلفة ، بما في ذلك دراسة صحة الممرضات التي بدأت في عام 1976.

في هذه الدراسة ، سجلت 121,700 ممرضة تتراوح أعمارهن بين 30 و 55 عامًا عادات الأكل لديهم على مدار عدة سنوات. أجرى الباحثون أيضًا دراسة متابعة للمهنيين الصحيين (HPFS) ، وتابعوا 51,529 من المهنيين الصحيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عام 1986. سُئل جميع الأشخاص عن عاداتهم الغذائية بما في ذلك ما إذا كانوا يتناولون الأطعمة المقلية أم لا وكم مرة يتم تناولها. وخلص الباحثون إلى أن الاستهلاك المتكرر للأغذية المقلية ارتبط بشكل كبير مع خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وإصابة الشريان التاجي.

3. قد تزيد من خطر الاصابة بالسرطان

زاد التكهنات الأبحاث حول فكرة أن الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو حتى أن تتسبب في ذلك. في حين أن الحكم ليس ملموسًا من حيث صلته بالبشر ، فقد وجدت دراسة حديثة على الفئران أن مادة في البطاطس المقلية ، تسمى ، الأكريلاميد يمكن أن تسبب السرطان.

وجدت نتائج الدراسة التي نشرها المعهد الوطني للسرطان أن مادة الأكريلاميد تنتج عندما يتم تسخين الخضروات التي تحتوي على حمض الهليون الأميني ، مثل البطاطس ، إلى درجات حرارة عالية في وجود بعض السكريات. يحدث هذا عندما يتم تحويل مادة الأكريلاميد إلى مركب يسمى جليكيداميد ، والذي يسبب حدوث طفرات في بنية الحمض النووي وتلفها ، ويمكن أن يؤدي إلى السرطان.

Advertisements

4. زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى والسكتة الدماغية

البطاطس المقلية مملوءة بالملح ، والتي يمكن أن تخلق عددًا من المشكلات الصحية. فقد وجد أن الأفراد الذين يستهلكون نظامًا غذائيًا غنيًا بالملح يزيدون من خطر ارتفاع ضغط الدم. وكل هذا الضغط على الدورة الدموية يمكن أن يؤدي إلى الاصابة بأمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية.

5. التأثير على بعض وظائف المخ والأعصاب

لذلك ، تذكر أن الملوثات الرهيبة داخل البطاطس المقلية التي تحدثنا عنها للتو وتسمى الأكريلاميد؟ نعم ، كما اتضح ، يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا عصبيًا.

وجد علماء من الجمعية الكيميائية الأمريكية أن "الأكريلاميد قادر على التسبب في تلف الأعصاب عند البشر ، بما في ذلك ضعف العضلات وضعف تنسيق العضلات". وتشير الدراسات المختبرية الأخرى إلى أن "التعرض الغذائي المزمن للمادة الكيميائية قادر على إتلاف الخلايا العصبية في الدماغ و يمكن أن تلعب دورا محتملا في تطور الأمراض التنكسية العصبية. "

6. زيادة إحتمال الموت المبكر

السمنة وأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأمراض الكلى والتأثير على وظائف الأعصاب والدماغ كل هذه الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الشخص نتيجة تناوله البطاطا أو البطاطس المقلية ليس لها تأثير فقط على شكل حياة الفرد اليومية ولكنها تؤدي كذلك إلى الموت المبكر.

نتيجة لهذا ، يمكنك بسهولة استنتاج أن تناول البطاطس المقلية بانتظام سيزيد من خطر الموت.

ومع ذلك ، فقد وثق العلم هذه العلاقة مع دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية. في الدراسة ، فحص الباحثون بيانات 4400 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و 79 سنة ، وتابعوا أنماطهم الغذائية وصحتهم على مدى ثماني سنوات. بحلول نهاية الدراسة ، كان 236 من المشاركين قد ماتوا.

وجد الفريق أنه يبدو أن الاستهلاك المتكرر للبطاطس المقلية يرتبط بزيادة خطر الوفيات. وذهب الباحثون إلى أن "ارتفاع استهلاك البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى ، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري."

لذا إذا كنت تفضل تناول البطاطس المقلية يمكنك استبدالها بالمخبوزة في الفرن أو المشوية مع القليل من زيت الزيتون وبالطبع القليل من الملح.