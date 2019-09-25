الأسهم تتماسك أمام ضغوط البيع.. ومؤشر دبي يتراجع 1.13%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في امتصاص الضغوط البيعية، مغلقاً على ارتفاع هامشي 0.02%؛ وذلك بفضل القطاع البنكي، الذي ضغط بدوره مع العقار وشريحة أخرى من الأسهم، على مؤشر سوق دبي، ليتراجع 1.13%، في ظل عمليات بيع نفسية.

كانت التداولات الأبرز على «الاتحاد العقارية» التي كانت حديث الأسواق، أمس، في الوقت الذي نفت فيه الشركة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمالها ومجلس إداراتها، متعهدةً بملاحقة مروجي الشائعات، واستقطب سهمها 38.6 مليون درهم من السيولة، وانخفض 0.63% عند الإغلاق عند 0.316 درهم بعدما كان هابطاً بأكثر من 5.7% خلال الجلسة.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية هدوءاً نسبياً، مع تنفيذ الأجانب (غير العرب) عمليات شراء انتقائية بأكثر من 9 ملايين درهم كمحصلة شراء في سوق دبي، و11.75 مليون للمحافظ الاستثمارية.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسهم 238.6 مليون درهم، منها 154.4 مليون درهم في دبي، و84.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 219.2 مليون سهم، توزعت بواقع 183.4 مليون سهم في دبي، و35.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك من خلال 3894 صفقة.

تراجع سوق دبي بنسبة 1.13% ليغلق عند 2803.34 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.99% مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» 1.24% و«داماك» 1.3% و«الاتحاد العقارية» 0.63% و«أرابتك» 0.59% و«إعمار مولز» 0.53%، مع استقرار «إعمار للتطوير».

وهبط قطاع البنوك 1.57% نتيجة هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.26% و«دبي الإسلامي» 0.19%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.52% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.79% و«شعاع» 1.03%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» بنسبة 0.46%.

ونزل قطاع النقل بنحو 0.78% مع تراجع «الخليج للملاحة» 1.86% و«أرامكس» 1.23%، في وقت استقر «العربية للطيران».

من جهته، ارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% ليغلق عند 5076.48 نقطة بدعم ارتفاع أسهم البنوك والطاقة، فيما

ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.26% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 0.5% و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.39%.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.3% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.32% و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، وعلى العكس، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.73% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها،

وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.29% مع نزول «الدار العقارية» 0.46%، وتراجع أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.54% مع هبوط «الواحة كابيتال» 0.98%، في مقابل ارتفاع «إشراق» 0.24%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 35 مليون درهم، وأغلق عند 5.24 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 30.3 مليون درهم، وأقفل عند 13 درهماً.

وفي سوق العاصمة، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 20.25 مليون درهم، مغلقاً عند 15.06 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 15.3 مليون درهم، ليغلق عند 8.06 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات ب12.3 مليون درهم، ليغلق عند 16.4 درهم.

وسجل سهم «اكتتاب» الارتفاع الأكبر في دبي، بنسبة 2.58% ليغلق عند 0.199 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «بنك المشرق» وانخفض بنسبة 9.93% إلى 66.65 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي، سهم «أبوظبي لبناء السفن» بارتفاع بنسبة 7.78% مغلقاً عند 2.91 درهم، وفي المقابل، جاء في مقدمة الخاسرين سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، ونزل 9.63% إلى 0.37 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 17.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و2.67 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17.9 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و10.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دبي الإسلامي»، و«الاتحاد العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «منازل العقارية»، و«أبوظبي التجاري»، و«جي إف إتش»، و«إعمار العقارية».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بدبي، وبصافي استثمار 11.75 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي بيع 12.76 مليون درهم.