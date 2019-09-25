«إد أسترا».. عودة سينما البطل الأوحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم



كثيرة هي الأفلام التي تحلّق بنا في الفضاء، تأخذنا بالخيال العلمي إلى عالم تجهل تفاصيله فئة كبيرة من الناس، فنجلس مندهشين، حائرين بين التصديق والتكذيب؛ هل ما نشاهده حقائق علمية تحدث فعلياً لرواد الفضاء، أم أنه مجرد «كلام سينما»، وحكايات مجبولة ببهارات يضعها المؤلف للتأثير في الجمهور؟

«إد أسترا» المعروض حالياً في دور السينما بالإمارات، هو أحد تلك الأفلام التي تجعلك حائراً، تصدقه لكثرة لعبه على العواطف، وفي الوقت نفسه ترغب في البحث عن معلومات كثيرة بعد انتهاء المشاهدة لتتأكد من مدى ملامسته للواقع في الفضاء، وتحديداً ما أنجزه الإنسان على سطح القمر، والمريخ، ونبتون.. وسواء كنت من محبي هذا الخيال، أم لا، سوف يستوقفك براد بيت والأداء اللافت، بلا مبالغة.

«إد أسترا» الذي عرض في افتتاح مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الثالثة، وافتتاح مهرجان «تورونتو السينمائي»، هو فيلم البطل الواحد. لا ترى فيه سوى براد بيت، والبقية مساحات شاسعة للإخراج، والمؤثرات، والتقنيات بأبعادها المختلفة، وممثلون يعبرون في مشاهد صغيرة، ويتركون الساحة للنجم كي يتألق. ولَك أن تتخيل لو أن أداء بيت جاء باهتاً، أو دون المتوقع، ولَم يتمكن من إيصال هذا الكم من المشاعر لك؛ فهل سيكون مصير الفيلم غير الفشل؟ إنه السيف بحدّيه القاطعين، من جهة، يعتبر الاعتماد على البطل الأوحد لحمل الفيلم فوق كتفيه مجازفة، لا جدال فيها «إما النجاح وإما الفشل»، ومن جهة ثانية، هي نقطة تميز تزيد من رصيد الممثل والمخرج في حال التمكن من الوصول إلى الجمهور، والنقاد، وكسب ودهم.

لاحظ أن تأليف وإخراج هذا الفيلم اعتمد أيضاً على «الرجل الأوحد»، جيمس جراي الذي تمكن من إمساك الخيوط، وتقديم عمل مميز بين سلسلة أفلام الخيال العلمي والفضاء التي شاهدناها في السنوات الأخيرة. واتباع سياسة الرجل الأوحد، أو البطل الأوحد تراجعت في السينما العالمية، وتجربة براد بيت التي شاهدناها مؤخراً «ذات مرة في هوليوود»، تؤكد ذلك. وإذا كان أداء دور «الدوبلير» أمام ليوناردو دي كابريو، فتح له باب التميز والتنافس على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل دور ثان، فإن دور روي ماكبرايد في «إد أسترا» لا بد أن يقوده إلى جوائز عدة، كأفضل ممثل دور أول، لأنه مقنع بتفاعله مع حالتي كبت المشاعر وفيضها، والتعبير بملامح الوجه من دون بوح، والأهم هو إيصال ما بداخله إلى المشاهدين عبر أثير النظر، وحركة العينين وفيض دموعهما حيناً، ورعشة الخوف فيهما حيناً. القصة تشبه في إطارها العام الكثير من قصص «البطولات الأمريكية لإنقاذ العالم». روي ماكبرايد رائد فضاء ناجح، يتم تكليفه بمهمة شديدة الخصوصية، والحساسية، إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي للبحث عن والده وليام ماكبرايد (تومي لي جونز) الذي اختفى قبل ٣٠ عاماً، وكان وقتها قائد «مشروع ليما»، وأول رجل وصل إلى كوكب «ساتورن»، ويعتقد أنه مازال حياً، وأنه موجود على «نبتون» وهو المسؤول عن الدفعة الكهربائية والتأثير في الأرض، والتهديد بزوال الكون. يشعر روي بالصدمة، فبداخله قناعة تامة بأن والده الذي ضحى بحياته وأسرته من أجل إنجاح هذا المشروع، ليس عدواً للكون، ومصدر خطر على البشرية. ويقبل بالمهمة من باب الرغبة في إيجاد أبيه، ورفض استغلال اسمه، أو تشويه صورته. وشروط المهمة تقتضي التخلي عن كل شيء، بما فيها المشاعر. وفي مركز الفضاء يجبرونه على إجراء اختبار لحالته النفسية، وإلغاء العواطف والانشغال الفكري بالماضي أو الأفراد، وكل ما يمكن أن يتعلق به الإنسان على الأرض. مهمة هذه النقطة، أو هذا التناقض الذي يركز عليه جيمس جراي، ففي حين تقتضي مهمة رائد الفضاء التخلي عن مشاعره، يأخذنا في رحلة مفعمة بالأحاسيس، يتعامل فيها روي مع المهمة بوعي مهني، وحرفة عالية، لكنه يعجز عن «خلع قلبه» من صدره ورميه في الفضاء. يكتبون له رسالة يسجلها بصوته ليتم إرسالها من المريخ إلى نبتون. يسجل الرسالة الأولى، كما يرغب المراقبون في المحطة، ليفاجئهم بالرسالة الثانية بعد أسبوع، بارتجال الكلمات فتذهب محملة بذكريات الطفولة، والاشتياق لأبيه. فيأمرونه بترك المهمة والاستعداد للعودة إلى الأرض. يتسلل إلى المركبة وينجح في المهمة، وكالعادة، هناك ثمن. ليف تايلور، وتومي لي جونز، وجون اورتيز، ولورين دين، وغيرهم.. يعبرون بمشاهد بسيطة. الحوار ذاتي داخلي في أغلبيته، يرتكز على العلاقة بين الأب، وابنه، وفكرة أن الأبناء يدفعون ثمن أخطاء آبائهم، وأن في الفضاء حياة أخرى، وعالماً قائماً بحد ذاته في المحطات الفضائية.

إذا أردت قياس نجاح الفيلم بالأرقام، فهو خاسر حتى الآن وفق حسابات شباك التذاكر، إذ ما حققه أقل من 20 مليون دولار، بينما قاربت تكلفته الإنتاجية ال88 مليوناً، أما سينمائياً فسيبقى علامة مميزة.



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