محمد بن زايد: الإمارات حاضنة للإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد متحف اللوفر أبوظبي، يرافقهم محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ورحب سموّه بالوفد، معرباً عن شكره لدور موظفي المتحف في التعريف بدولة الإمارات، بوصفها وجهة سياحية وثقافية عالمية، تحتضن مختلف مكونات ونتاج التجربة الإنسانية من فنون وإبداعات، فضلاً عن تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وثمن الوفد دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، واهتمامه بالمبادرات والمشاريع الثقافية النوعية التي تسهم في تعزيز قطاعات السياحة والثقافة والمعرفة في الدولة، وتجسّد رؤية الإمارات في نشر التسامح، وتعزيز آفاق التواصل الثقافي.

ضم وفد المتحف: سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، ومانويل راباتيه، مدير اللوفر أبوظبي، إلى جانب موظفين من مختلف أقسام المتحف. يذكر أن متحف اللوفر - أبوظبي، افتتح خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ليكون وجهة ثقافية عالمية جديدة تقدمها دولة الإمارات للعالم. ويجمع تحت سقفه تراثاً إنسانياً متعدد الثقافات. (وام)