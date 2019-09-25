سلطان يعتمد موازنة مسرح الطفل بـ 950 ألف درهم

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل وتبلغ 950 ألف درهم، وتنطلق الدورة الخامسة عشرة من المهرجان في ديسمبر المقبل، ويستضيف عروضه قصر الثقافة، وتنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة.

ثمن عبدالله محمد العويس رئيس الدائرة مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لجمعيات النفع العام التي يجود بها باستمرار كل عام لدعم الحركة الثقافية داخل الدولة وخارجها، هذا الدعم الذي يمتد إلى مؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ويؤكد على أهمية مسرح الطفل في بناء الشخصية، وتطوير مهاراتها. وقال العويس: «يستكمل سموه بذلك دعمه لجميع الفئات المسرحية، بداية من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة المعني بفئة الشباب والهواة، والمسرح المدرسي، والمسرح الصحراوي، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، ومهرجان المسرح الكشفي، ومهرجان خورفكان المسرحي، وأيام الشارقة المسرحية، ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، ومهرجان المسرح العربي، عدا الدعم المادي للعديد من المهرجانات التي تقام في المنطقة والوطن العربي، إضافة إلى الدورات التأهيلية للخبراء في المسرح المدرسي»، وتابع العويس: «لقد شمل دعم سموه أيضاً مختلف أوجه الفعل الثقافي: أدب، فنون، تراث..الخ، مما يسهم في الارتقاء بالمواهب»، وأضاف:«لقد تكرس مهرجان الإمارات لمسرح الطفل كنشاط أساسي سنوي على خريطة المسرح الإماراتي»

من جانب آخر تقدم إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه للمهرجان، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على كافة جوانبه التنظيمية والفنية والإعلامية، حيث يدفع هذا الدعم الفرق المشاركة في المهرجان إلى مستويات أفضل من الأداء في عروضها. وقال عبد الله: «إن هذه المكرمة تؤكد على أن كل ما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من الدعم سيشكل دافعاً أساسياً لكل مسرحي ليبذل المزيد من الجهد»، وأشار إلى أن إدارة جمعية المسرحيين سوف تتعاون مع دائرة الثقافة والجهات المعنية في تنظيم مهرجان متكامل في الشكل والمضمون.

الدكتور يوسف عايدابي المستشار الثقافي في دارة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للدراسات، مستشار الهيئة العربية للمسرح قال: «هذا إنفاق يذهب في محله تماماً، فقد برهن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل على سوية عالية، وبرز خلال السنوات الفائتة عدد غير قليل من المواهب الإماراتية والعربية في مجالات الكتابة المسرحية، والإخراج والتمثيل والفنيات المسرحية المتعددة، بل يمكن القول إن ما أفرزه المهرجان يضاهي ويوازي المهرجان الأب (أيام الشارقة المسرحية) فقد تميز فيه مخرجون وكتاب شباب، وتقنيون تمرسوا خلال هذه السنوات، وكان حافزهم صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوفيره الإمكانات المالية» وأضاف عايدابي: «بل إن بعض المخرجين، مثل مرعي الحليان، قد تفوقوا على أنفسهم متخصصين في خدمة مسرح الطفل».

و أشار عايدابي إلى أن المحصلة من هذا المهرجان، قد حفّزت إلى ميلاد تفكير مسرحي جديد، واستنبات مسرح العرائس في الدولة.

وتساءل عايدابي بقوله: ألا يحق لنا أن نقول إن هذا الدعم المالي يذهب لمستحقيه ليشجعهم على المزيد والاستمرار في درب المسرح.

وختم عايدابي: نقول لصاحب السمو حاكم الشارقة: شكراً وهنيئاً للإمارات بمسرح يخدم جيل المستقبل.

وقال الممثل والمخرج عمر غباش: «هذا ليس غريباً على صاحب السمو حاكم الشارقة، فقد عوّد سموه القطاع المسرحي والثقافي في الإمارات وخارج الإمارات، على دعمه السخي»، وأضاف: «هذا الدعم الكبير الذي قدمه سموه يثلج الصدر، كما أنه يسعدني بشكل خاص، لا سيما أنه تربطني بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل علاقة حميمة، فقد كان لي شرف ترؤس المهرجان لثلاث دورات متتالية، كما ساهمت في إخراج فكرة المهرجان إلى النور، وأنا بحق أعتبر هذا المهرجان بمنزلة الابن، وقد كان لدوراته الناجحة ولا يزال، وقع خاص على المشتغلين بالمسرح الإماراتي بشكل عام».

ومن جهة أخرى، أشار عمر غباش إلى أن دعم سموه لهذا المهرجان، يعد مكرمة تضاف إلى رصيد مكرماته التي لا تعد ولا تحصى، ومن المؤكد أن ذلك سيسهم في تنشيط ودعم مسرح الطفل، والحركة المسرحية في الشارقة بوجه عام.

بدوره اعتبر الممثل جمعة علي صاحب السمو حاكم الشارقة من أكبر الداعمين للحركة المسرحية في الإمارات، وذلك في إطار دعم سموه اللامحدود للجسم الثقافي والفني بوجه عام.

وقال: «نحن في الإمارات وفي الشارقة تحديداً، تعودنا على دعم سموه الذي لا يتوقف للحركة المسرحية المحلية، هذا الدعم الذي يأتي من حاكم مثقف وعاشق للمسرح، وهو من الرواد العرب الذين كتبوا في هذا المجال الكثير من الأعمال المعروفة، والتي أسهمت بدورها في تنشيط الحراك المسرحي الإماراتي والعربي».

وأكد جمعة علي أن المشتغلين في الحقل المسرحي في الإمارات، يشعرون بسعادة غامرة، وهم يعيشون أجواء المسرح في ظل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي لولا دعمه المقدر لما كانت هناك حركة مسرحية مزدهرة كما هي عليه اليوم، وضرب مثالاً بالتظاهرة الفنية الكبيرة في الإمارات، وهي مهرجان أيام الشارقة المسرحي الذي أصبح من التظاهرات المهمة والأساسية في الوطن العربي من الناحيتين الجمالية والفكرية.