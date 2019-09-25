عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم تعزيز أمن السودان الشقيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان، وسبل تعزيزها في مجالات عدة.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة ال74 للجمعية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - أن دولة الإمارات تدعم السودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية، والازدهار، والتقدم.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله حمدوك الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.. معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، روهاكانا روجوندا رئيس وزراء أوغندا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتنامية التي تربط بين دولة الإمارات، وأوغندا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أوغندا في العديد من المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أكد روهاكانا روجوندا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء.. أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجرينادين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تطويرها وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم استعراض التطورات الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب رالف جونسالفيس عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.. مشيداً بالمشاريع الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات في بلاده في إطار صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة.

حضر اللقاء.. ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه كلاً من بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، وألمار مامادياروف وزير خارجية أذربيجان، والدكتور جوردون جريليك رادمان وزير خارجية كرواتيا، وعبد العزيز كاملوف وزير خارجية أوزبكستان، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي.

وتضمنت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعليمية والسياحية بين دولة الإمارات، وهذه الدول.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاءات.. ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية. (وام)