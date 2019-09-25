عبدالله بن سالم يثمِّن إنجازات نادي الشارقة لرياضات الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة حرص الإمارة الباسمة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم كافة القطاعات الرياضية وتأهيل كوادرها بأفضل المهارات والخبرات التي تجعل منهم أبطالاً في مجالاتهم الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس في مكتب سمو الحاكم وفد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي نال شهادة الأيزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس والتي منحته إياها شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد LRQA

التخصصية بحضور ممثلي الشركة في الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وأشاد سموه بجهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منذ انطلاقه وتحقيق قفزة نوعية على مستوى برامجه وتأهيل لاعبيه بالإضافة إلى تطوير الإجراءات والتعاون مع مختلف الجهات لتوعية المجتمع برياضات الدفاع عن النفس وأهميتها واكتشاف المواهب الرياضية.

واستمع سموه إلى شرح من قبل باسم عبيد المدير الإقليمي لخدمات التدريب والتطوير في شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد LRQA

التخصصية حول أبرز المواصفات التي تمنح من خلالها الشركة شهادة الأيزو، مثنياً على ما تتميز به مرافق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من مواصفات عالمية في السلامة والجودة.

وقدم أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أسمى آيات الشكر والتقدير والتهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم الذي يثمر الآن بحصول النادي على شهادة الأيزو المتكاملة كأول ناد تخصصي في العالم ينالها.

كما قدم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على دعمهما ومتابعتهما الدائمة التي أسهمت في وصول النادي إلى مستوى متقدم يحصد من خلاله الألقاب والإنجازات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم الخطط والتطلعات المستقبلية التي سيعمل على تنفيذها النادي في الفترة القادمة ووضع البرامج التي تشمل مختلف فئات المجتمع.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي شهادة الأيزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس الحاصل عليها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.