خليج العز في مجلس الحيرة الأدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

جمع مجلس الحيرة الأدبي في الشارقة، ستة شعراء إماراتيين وسعوديين، احتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، رسموا في أمسية حضرها رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله العويس، ومدير المجلس بطي المظلوم، لوحة زاهية بالإشادة بقادة البلدين، وتأكيد قوة التحالف وثوابت الدفاع عن الأوطان، ومجد السعودية والإمارات كحصون منيعة.

ورسم الشاعر السعودي علي السبعان لوحة شعرية حاور فيها الشاعر الإماراتي علي الخوار، على البحر نفسه والقافية ذاتها، وقد تميزت قصيدة السبعان بقوة معانيها وصورها المستوحاة من المحبة والانسجام بين الإمارات والسعودية؛ حيث ابتدأ السبعان، بمدح «قادة الإمارات»، وصورة السعودي الذي يشعر أنه شيخ في الإمارات، وصورة الإماراتي الذي يحس بأنه ملِك إذا زار السعودية، وهي صورة قوية واستهلال طيب: «يا عيال العضود «زايد» طيّب المولى ثراه/‏ زودنا من زودكم لو ما على الاكرام زود/‏ السّعودي شيخ في موطن «خليفة» لا لفاه/‏ والإماراتي مَلِك لا زار موطن «بن سعود»؛ لينطلق السبعان، بعدها في قصيدة «خليج العزّ»، التي ألبسها لبوساً من الصور الفنية المذهلة التي بدت لوحة غناء في مضامين وصور التكاتف السعودي الإماراتي في السلم والحرب: «حنّا خليج العزّ.. حر وصحاري/‏ نتقاسم التمرة ودُرّ المحارة/‏ من بحر مسقط للكويت وعذاري/‏ أحرار في ظلّ الخليج وحراره/‏ أخوان نورة مشبعين الضواري/‏ لاجا نهار الحرب شقّوا غباره/‏ واخوان شمّا محتمين البراري/‏ الجوّ له غاره وللبحر غاره/‏ إن قوّموها تقوم «ذات الصواري»/‏ وان هجّدوها.. انتمّ رهن الإشارة«..» بحر الخليج اليعربيّ الحضاري/‏ توّه صفا ماه وتهندم سماره/‏ متعانقه الاعلام فوق السّواري/‏ وتعاهدت الايدين تحت المنارة/‏ حنّا وطن واحد بمجده يماري/‏ في طاعة شيوخه توحّد مساره/‏ وانا سعودي والامارات داري/‏ يا حظ من هذي وهذيك داره!».

أما الشاعر الإماراتي سعد مرزوق الاحبابي، فقد تجلّت أبياته ذات الألفاظ الأصيلة والجرس الموسيقي القوي، في افتخاره وتعداده لفضائل التحالف بين البلدين، وفي ذلك أدخل الاحبابي، صورة الجبل المنيف في وصف القادة، كما عبّر عن وقوف الحلف بوجه الإشاعات والفتن، مؤكداً أن أمن الإمارات هو أمن السعودية: «مثل الجبل بين الجبال المنيفة/‏ وما فوقه الا الله وسبع السموات/‏ وحنّا الحليف اللي صدق مع حليفه/‏ وما غيّرونا اهل الفتن والاشاعات/‏وسلمان ابونا مثل ابونا خليفة/‏ وامن السعوديّة هو امن الإمارات».



صور عذبة



وامتلأت قصيدة الشاعر السعودي محمد دايل القرني، بمضامين مهمة وصور عذبة، جاءت على شكل ولاء وطني وافتخار بالعروبة والعهود المشتركة بين الإمارات و السعودية؛ إذ استهل مستذكراً مؤسسها الملك عبدالعزيز وموحّدها، ومتسلسلاً في ملوك السعودية؛ ليمتدح الملك سلمان بأبيات ذات صور شعرية، في قرار «الحزم»: «يقدح قرارات الحزم من راسه»، ويتصدى للأعداء: الله خلقه على السطر من صغره/‏ غدّة نحر في منحر العدوان. كما افتخر الشاعر القرني بالدم الواحد والعروبة الواحدة وعلاقات السعودية مع جيرانها: «الدّم واحد والعروبة وحدة/‏ وجيران لا قالوا العرب جيران».

كما برع الشاعر القرني في قصيدته «تحت رايتك»، راسماً صورة الوطن الرافع رأسه، ومشهد الحرب، والاستبسال دفاعاً عن الوطن، وفي المقابل رسم الشاعر مشهد العدو بصور مذهلة، ومما قال: «تحت رايتك يا بيرق بلادي الاخضر الممشوق/‏ نغنّي لك واباليس البشر والجنّ ملعونة»،...«بلادي وان دعت لبّيت والدنيا على ملحوق/‏ يلبي داعي بلادي وداعي الدّار يا عونه»،..«نهار الحرب له شلّه وليل الحفل له طاروق/‏ ولا يبدع لك الشاعر مثل لا حبّ مزيونه/‏ وانا مجنون في بنت الملوك اللي غلاها ذوق/‏ هنوفٍ عطرها يحرم عليهم ما يشمّونه».

وشارك الشاعر الإماراتي محمد هاشم الشريف بقصيدة مفتخراً بالقادة والشعب، ومستذكراً القادة الذين أسسوا البلدين، ومما قال: «شعبين في وجه واحد مثل خشم وعين/‏ وشعب الإمارات يهدي للسعودي سلام/‏ شفٍّ مخلّف بهم عشناه دنيا ودين/‏ من زايد الاوّل وعبدالعزيز الإمام/‏ طويدٍ منيعٍ وعزمٍ في اللقا ما يلين/‏ أنامل بكفّ واحد بالوفا والوئام/‏ نورد حياض المنايا ونردع المعتدين/‏ في ساحة المجد إلنا موقفٍ في الأمام/‏ بالحال والمال ظمدنا جروح وأنين/‏ غثنا شعوبٍ شكت جور الزمن والايام/‏ على اختلاف الاديان بفعلنا مخلصين/‏ نعطي الذي يستجير وعندنا ما يظام/‏ في اليوم الوطني للمملكة مشاركين/‏ واليوم جينا نشارك حفلكم يالكرام/‏ منّا لشعب السعوديّة وفرح دولتين/‏ من شعب دولة الإمارات الوفيّة سلام».

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منار الحضارات



أما الشاعرة بلقيس الشميري، فقد عرضت صورة البلدين المتحابين بمهارة واقتدار؛ إذ رسمت صورة الإمارات: «دار الرخا والحضارة»، بل «منار الحضارات»، الملهمة، الشامخة، حاضنة الحب والطموح، المفعمة بالطيب والوقار والجسارة، وكلها تعابير قوية جاءت على بحر موسيقي سريع تغنّت خلاله الشاعرة الشميري بالدولة: إمارة إمارة؛ لتعتز بأنها يتوزع قلبها بين حب الإمارات والسعودية.



مفردات قويّة



جاءت قصائد الشاعر السعودي راشد القنّاص، هادرة على موسيقى سريعة، تغنّى فيها بالوطن، مستخدماً مفردات قوية، تدل على وقوف الجميع صفاً واحداً للدفاع عنه، ولذلك، فقد حملت القصيدة معنى «الدرع» من منظور عسكري، ومن ناحية أخرى كان تعبير المملكة الشامخة في سماء العز، ذات العز الراسي؛ حيث الحكومة والشعب متكاتفان معاً، وكصورة شعرية ذهب الشاعر؛ ليقنص معنى السّعد والهناء الذي لن يحظى به الأعداء إذا ما فكّروا بالحرب، كما تنوعت بقية الألفاظ لتشمل معنى «الحصن» الذي يحمي الديرة والجنود.