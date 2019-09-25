أمن الخليج ومنشآت النفط والتجارة في افتتاح الجمعية العامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمنت قضية استهداف منشآت الطاقة، والإرهاب الإيراني العابر للحدود، والالتزام بأمن الخليج، وقضايا الحروب التجارية، على مناقشات الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحها الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريس، أمس الثلاثاء، بالتنديد بالهجوم الصاروخي الذي استهدف منشآت النفط في شركة «أرامكو» السعودية.

ووصف جوتيريس الاعتداء بأنه غير مقبول، وحذّر في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من «احتمال مقلق لاندلاع نزاع مسلّح في منطقة الخليج لا يستطيع العالم تحمّل تداعياته». وطالب الأمين العالم للأمم المتحدة بوقف تهديد الصواريخ الباليستية. ودعا إلى احترام حقوق أي مهاجر، أو لاجئ، وقال إن الوقت حان لإنهاء الأزمة السورية. وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي تدور رحاها بين الولايات المتحدة والصين، قال جوتيريس «إن خطراً جديداً يلوح في الأفق، ويقسم العالم إلى قطبين اقتصاديين، والمطلوب هو تجنب هذا الصدع».

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشدداً: «علينا منع إيران من الحصول على سلاح نووي»، مضيفاً أن النظام القمعي في إيران يرفض السلام، واستراتيجيته تعتمد على الدمار، رافضاً رفع العقوبات عن إيران، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها.

وقال ترامب إن النظام الإيراني تخلى عن شعبه، وسعى للثراء الشخصي، مضيفاً: «فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً، لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم «أرامكو» الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة». وأضاف: النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أمريكا.. وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام. وأوضح: العقوبات على إيران لن ترفع، وسيتم تشديدها ما دامت تواصل سلوكها العدواني. ودعا كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلا إنه يجب ألا تساند أي دولة «تعطش إيران للدماء». وقال «يجب ألا تساند أي حكومة مسؤولة تعطش إيران للدماء. والعقوبات لن ترفع طالما واصلت إيران سلوكها الذي ينطوي على تهديد. سيتم تشديد العقوبات».

وأعرب ترامب من جانب آخر، عن أمله بتوقيع اتفاق تجاري «رائع» مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتابع ترامب «في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، نحن جاهزون للتوصل إلى اتفاق استثنائي ستكون له فوائد ضخمة لبلدينا». كما انتقد الرئيس الأمريكي بشدة، الممارسات التجارية التي تقوم بها الصين، معرباً عن أمله أيضاً بأن تتوصل القوتان العظميان الاقتصاديتان إلى اتفاق لوضع حد لنزاعهما التجاري. كما أكد أن واشنطن تراقب الوضع في فنزويلا «عن كثب». وقال ترامب في كلمته «أقول للشعب الفنزويلي الذي يعيش هذا الكابوس، اعلموا أن أمريكا موحدة وراءكم». وخلال كلمة ترامب كانت ممثلة فنزويلا غارقة في قراءة كتاب عن البطل الوطني سيمون بوليفار.

وفي ختام كلمته، حث الرئيس الأمريكي شعوب العالم على أن تفتخر ببلدانها، وأن تحافظ على سيادتها الوطنية، وقال إن الولايات المتحدة «هي أقوى دولة في العالم بفارق كبير، ونأمل ألا نضطر مطلقاً لاستخدام هذه القوة». وأضاف: «إذا كنتم تريدون الحرية، فعليكم أن تفتخروا ببلادكم، وإذا كنتم تريدون الديمقراطية، فعليكم التمسك بسيادتها، وإذا كنتم تريدون السلام، فعليكم أن تحبوا بلادكم». وأضاف أن «العالم لا ينتمي إلى أنصار العولمة، بل ينتمي إلى الوطنيين»، مؤكداً أن كل دولة لديها إرث يجعلها فريدة.

بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن العالم يشهد أكبر حركة نزوح منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأضاف الملك عبدالله، في كلمة له أمام الجمعية العمومية في نيويورك، الثلاثاء، أن الاستقرار الإقليمي سيبقى هشاً إذا لم يتفق الفلسطينيون. وأكد في هذا السياق أن استمرار الاحتلال مأساة إنسانية، منوهاً بأن الشعب الفلسطيني يستحق نيل حقوقه كاملة. وقال إنه يجب تحسين حياة الناس من خلال العدالة، ولا مكان للفشل.

من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته، أن «استراتيجية الضغط ستؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة»، كاشفًا عن تقديمه اقتراحًا جديدًا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. ورأى ماكرون أن «تأجج التوتر ازداد والهجوم على منشأتي النفط في السعودية قلب الأوراق»، معتبرًا أنه «آن الوقت لاستئناف المفاوضات مع إيران ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وشدد على «أننا سنواصل عملنا لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا وتهيئة الأرضية لعودة اللاجئين السوريين». (وكالات)