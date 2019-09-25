«منشد الشارقة 12» يمدد استقبال المشاركات الإلكترونية حتى الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن تمديد فترة التسجيل أمام المشاركين في النسخة ال 12 عبر الموقع الإلكتروني «www.sba.net.ae/‏munshid» حتى بعد غد. وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين للتقدم والمشاركة، ونظراً لتلقيه عدداً كبيراً من الطلبات.

وكان البرنامج أعلن أن الموعد المحدد لاستلام الطلبات هو ال 21 من سبتمبر /‏ أيلول الجاري، ولكن تحقيقاً لرغبات المبدعين الموهوبين في مجال الإنشاد مُددت الفترة ليتسنى لجميع من لم يتمكنوا من الوقوف أمام لجنة التحكيم خلال جولة البرنامج العربية التي زار خلالها ستّ دول أن يتقدموا ويحظوا بفرصة المشاركة في البرنامج. وأكد نجم الدين هاشم المنتج المنفذ للبرنامج أن المجال ما زال مفتوحاً أمام المشاركين الراغبين في التقدم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج، ليتسنى لهم تقديم إبداعاتهم وترك بصمة تليق بمواهبهم وبمكانة البرنامج الذي يعمل سنوياً على إظهار نخبة من الأسماء اللامعة في مجال الإنشاد.

وأضاف: تلقى البرنامج العديد من طلبات الترشح من مختلف الدول العربية والمقيمين في الدول الأجنبية للمشاركة في البرنامج، وهناك الكثير من الموهوبين لم يحالفهم الحظ في الوقوف أمام لجنة التحكيم، لهذا ارتأينا تمديد فترة المشاركة، والسماح لأكبر عدد من المنشدين الموهوبين بالتقدم عبر الموقع الإلكتروني، لينالوا فرصتهم، فالبرنامج يبحث عن أجمل الإبداعات في مجال الفن الإنشادي، ولا تهمنا الكيفيّة بقدر ما نحرص على أن ينال كلّ الراغبين بالمشاركة النصيب الكافي والمنصف للتقدم والمشاركة.