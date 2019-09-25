السيسي يحث على مواجهة شاملة ضد استهداف منشآت الطاقة وتهديد الملاحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي، بمواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية، ودعا إلى التعاون في وضع حلول لأزمات المنطقة وفي مقدمتها قضية فلسطين والنزاعات في سوريا وليبيا واليمن، فيما أكد أن قضية مياه النيل، تمثل مسألة حياة وقضية وجود لمصر وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي سعياً للتوصل لاتفاق مرضي للجميع.

وطالب السيسي برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديراً للتحول الإيجابي الذي يشهده، ودعا إلى تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، كشرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، وقال إن بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، إنما يعني استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة.

وطالب باعتماد الحلول الشاملة للمشكلات في ليبيا والنأي بها عن فوضى الميليشيات، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة.

وأضاف أن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا يحتمل المزيد من ضياع الوقت، معرباً عن ترحيب مصر بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ودعا إلى إنهاء الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى إلى تقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة المعالجة الشاملة لأخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب؛ حيث طالبت مصر دائماً، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب وضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب آخر، بحث الرئيس المصري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية، والتعاون في الحرب على الإرهاب، والقضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا وسوريا واليمن؛ حيث دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تقويض خطر التنظيمات الإرهابية، ومنع وصول الدعم إليها، سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء، تقديره لشخص الرئيس السيسي، مشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز وتطوير التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء الدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.

كما أشاد الرئيس الأمريكي، بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر، الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم، ويمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً محورياً في الحرب على الإرهاب، ومعرباً عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية.

بدوره أكد الرئيس السيسي، أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة؛ لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية، ومنع وصول الدعم لها، سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر على كل المستويات، العسكرية والأمنية والتنموية والفكرية، للقضاء على ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي تلك الظاهرة.