«القطط السمان» في «توماس كوك»..هل كانوا وراء تدهور الشركة وانهيارها؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين

ذكرت تقارير إعلامية، أن كبار تنفيذيي شركة «توماس كوك» التي انهارت وأعلنت إفلاسها قبل يومين، حصلوا على رواتب ومكافآت بلغت نحو 47 مليون إسترليني خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الشركة أزمات مالية أطاحت بها في نهاية المطاف.

كشف تحقيق مصغر أجرته صحيفة ديلي ميل، أن المديرين التنفيذين ال 3 الكبار للشركة، والذين شغلوا مناصبهم بداية من العام 2007، حصلوا على أكثر من 36.1 مليون جنيه على شكل رواتب ومكافآت، حيث حصل بيتر فانخاوسر على 8.4 مليون جنيه منذ العام 2014، بما في ذلك نحو 4.6 مليون كمكافآت حصل عليها مقابل الأداء العام للشركة، فيما وجهت انتقادات كبيرة لهاريت جرين، التي أدارت الشركة بين عامي 2012 و 2014، بسبب فاتورة إنفاقها السنوية على الفنادق والسفر، والتي وصلت إلى 80 ألف جنيه إسترليني، علاوة على أنها حصلت على رواتب ومكافآت بلغت 11 مليوناً خلال تلك الفترة، وحصلت أيضاً على 6.3 مليون جنيه في العام 2015 رغم أنها لم تعمل سوى شهرين فقط في ذلك العام.

وكان ماني فونتينلا نوفوا، الشخصية الأكثر جدلاً فيما يتعلق بالدفعات التي تلقاها من الشركة؛ حيث شهدت أسهم الشركة تحت قيادته لها بين عامي 2007 و2011 هبوطاً كبيراً؛ حيث تلقى ما يصل إلى 16.8 مليون جنيه كرواتب ومكافآت، الأمر الذي دفع الشركة إلى تبني إجراءات صارمة تمثلت في تطبيق برامج لاسترداد المكافآت غير المستحقة لمديريها التنفيذيين وكبار الموظفين.

وعلى الجانب الآخر، حصل مايكل هيلي الذي شغل منصب المدير المالي للشركة بين عامي 2012 و2018 ما يصل إلى 8.3 مليون جنيه كرواتب ومكافآت؛ ليصل إجمالي ما ناله المديرون ال 5 الكبار في الشركة إلى نحو 47 مليون جنيه إسترليني قبل انهيار الشركة وإشهار إفلاسها.

وقال عملاء للشركة بعد انهيارها إنه يتوجب على المديرين التنفيذيين إعادة الأموال التي حصلوا عليها من الشركة على شكل رواتب ومكافآت، بسبب ما قالوا إنهم فشلوا فشلاً ذريعاً بالعبور بمركب الشركة إلى بر الأمان.

ومن المرجح ألاّ يحصل عملاء الشركة العالقين أصلاً في بلدان مختلفة على أي تعويض نتيجة للأضرار التي تكبدوها، فيما استدركت السلطات البريطانية الأمر وتعاملت معه بسرعة؛ حيث بدأت في نقل أكثر من 156 ألف بريطاني عالق في الخارج إلى الدولة، في عملية أشارت تقارير صحفية إلى أنها ستكلف الخزينة البريطانية أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

واضطر العديد من السياح والمسافرين التابعين لبرامج الشركة المنهارة إلى التعامل مع الكثير من الضغوط ومواجهة مواقف صعبة، وكان مطلوباً من بعضهم دفع آلاف الجنيهات لمغادرة الفنادق التي يقطنونها، فيما اضطر البعض الآخر إلى الهرب من الفنادق والنزال والتوجه إلى المطارات، التي تكدست بالمسافرين التابعين لشركة «توماس كوك»، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في جداول الرحلات المختلفة.

واستجابة للسلطات الحكومية للأمر، طالبت أندريا ليدسوم، وزيرة الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والصناعة، هيئة اللإفلاس البريطانية، فتح تحقيق عاجل حول الدور المحتمل الذي لعبته إدارة الشركة في انهيارها، بينما اتهم عملاء شركات طيران منافسة برفع أسعارها إلى مستويات قياسية استغلالاً لأوضاع مئات الآلاف من المسافرين العالقين المضطرين إلى العودة بأي ثمن.

وقد أدى انهيار العملاق السياحي إلى خسارة 22 ألفاً لوظائفهم حول العالم، بمن فيهم 9 آلاف في بريطانيا، إضافة إلى أن نحو 600 من فروع الشركة حول العالم ستتوقف عن العمل نتيجة لتوقف أعمال الشركة.

زواج توماس كوك.. في مهب الريح

قال رجل يدعى توماس كوك، إنه يخشى أن يكون زواجه الذي يحضّر له منذ فترة طويلة في اليونان، بات في مهب الريح بسبب إفلاس شركة السفر البريطانية التي تحمل نفس اسمه.

وكان كوك (29 عاماً)، موجوداً على جزيرة رودوس، مع خطيبته اميليا بينش (27 عاماً) وطفليهما، تحضيراً لزواجهما المقرر الجمعة، لكنه يخشى ألا تقام مراسم الزواح، فيما ينتظر وعائلته إعادتهم إلى ديارهم، بينما لا يزال بعض المدعوين في بريطانيا على ما ذكرت صحيفة «نونتينجهام بوست».

وقال للصحيفة إن شركة «توماس كوك» السياحية العملاقة التي أعلنت إفلاسها، وعدتنا بمفاجأة بمناسبة زواجنا بسبب اسمي، لكن لم تكن هذه المفاجأة التي توقعناها«.

وأوضح أنه أنفق وخطيبته 12400 دولار على عرض زواج شامل من»توماس كوك«.

وأضاف»أنا محبط. كان سيأتي أكثر من 30 من الأصدقاء، وأفراد العائلة، ونصفهم عالق في بريطانيا. وإشبيني لا يزال في إنجلترا. ولا أحد يعرف أي شيء هنا«، ومضى يقول»أحضّر لذلك منذ سنتين، وقد ذهب كل شيء هباء. لقد دفعنا المبلغ الكامل. هذا فعلاً أمر محبط. ولا نعرف ما عسانا نفعل».

(أ ف ب)

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جونسون يتساءل: لماذا يتقاضى مديرو الشركة الملايين؟

تساءل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لماذا حصل كبار المسؤولين في توماس كوك على مبالغ طائلة، وذلك بعدما أدى انهيار شركة السفر لاعتماد عشرات الآلاف من البريطانيين على الحكومة البريطانية لإعادتهم إلى ديارهم.

وتحدث جونسون في نيويورك متسائلاً لماذا تتحمل الدول المسؤولية عن تصرفات مديرين يحصلون على أجور ضخمة، مضيفاً أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من التأمين لشركات السياحة في مواجهة مثل هذه الأزمات.

وقال «لدي أسئلة بداية عما إذا كان من الصواب أن يدفع المديرون، أو أي شخص كان، مجلس الإدارة، لأنفسهم هذه المبالغ الضخمة حين يمكن أن تنهار الشركة بهذا الشكل».

وتابع «ينبغي ان تكون هناك آلية ما كي تؤمن شركات السفر نفسها في مواجهة مثل هذه الأحداث بشكل مناسب».

وقال جونسون «كيف يمكن أن نضمن أن تأخذ شركات السفر إجراءات وقائية مناسبة في ما يخص أسلوب عملها بحيث لا ينتهي الحال بوضع يجبر دافعي الضرائب والدولة على التدخل لإعادة الناس إلى ديارهم». (رويترز)

رحلات «توماس كوك» تعاود التحليق في «دول الشمال»

عاودت الطائرات التابعة لشركة «توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا» التحليق، وذلك بعد يوم من إعلان مجموعة السياحة البريطانية «توماس كوك» إفلاسها.

وقال متحدث باسم شركة «فينج» التابعة لمجموعة «توماس كوك» في السويد إن رحلات غادرت من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى تينيريفي بجزر الكناري، ومن مدينة جوتنبرج الساحلية على الساحل الغربي السويدي إلى بالما دي مايوركا، في إسبانيا.

وأعلنت شركة «أفينور» النرويجية لتشغيل المطارات أن رحلتين تابعتين ل «توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا» أقلعتا من أوسلو، عاصمة النرويج، إلى بالما دي مايوركا وتينيريفي.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الشركات الاسكندنافية التابعة للمجموعة أنها ستستأنف عملياتها لأنها كانت «أفرعاً مستقلة ومربحة في المجموعة».

من جهة أخرى، أعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أن قرار الحكومة الألمانية بشأن منح قروض لشركة «كوندور» الألمانية المملوكة لمجموعة «توماس كوك»، سيُتخذ خلال الأيام المقبلة.

وذكر ألتماير أن «كوندور» تقدمت بطلبات للحصول على قروض قبل أيام قليلة، موضحاً أنه من المهم إتمام باقي الإجراءات. وأشار الوزير إلى أن هذه الطلبات قيد المراجعة وفقاً لقانون الميزانية الاتحادي.(د ب أ)