شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: الفجر يأتي بعد الليل دائماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم أن المسافة بين مدينتي تورينو وميلان لا تزيد على الساعتين إلا أن نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو قرر عدم السفر لميلان، ونشر على حسابه في «انستجرام» بعد الحفل صورة وهو يسترخي في منزله كتب تحتها، وكأنه يرد على عدم فوزه بالجائزة: «الصبر والإصرار هما اللذان يميزان المحترف عن الهاوي. كل شيء كبير اليوم بدأ صغيراً. لا يمكنك فعل كل شيء لكنك تستطيع فعل ما بوسعك لتحقق أحلامك وتذكر أن الفجر يأتي بعد الليل دائماً».
من جهته، دعم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نجمه رونالدو، عبر نشر صورة على حسابه في «تويتر» وكتب عليها «الأفضل دائماً».
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