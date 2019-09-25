إعصار "هيكا" يضرب سلطنة عمان

وضرب الإعصار سلطنة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على عدة مناطق منها الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما.
وذكرت الأرصاد العمانية أنه من المتوقع أن يصل الإعصار، الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات المقبلة.
ونشر موقع "طقس العرب" تحذيرا من الأمطار شديدة الغزارة، التي هطلت على ولاية الدقم التي تقع الآن تحت التأثير المباشر لإعصار "هيكا"، مشيرة إلى أنه تسبب في إغراق بعض الأحياء السكنية في السواحل الجنوبية للسلطنة.
وتحولت العاصفة المدارية إلى إعصار صنف من الدرجة الثانية قبل أن ينخفض تصنيفه إلى الأولى، ليضرب السواحل العمانية.
وأصدرت السلطات العمانية تحذيرا لجميع سكان السلطنة، وتحديدا للمناطق، التي من المتوقع أن تتأثر بالإعصار، ما يقضي بضرورة أخذهم أقصى درجات الحيطة والحذر.
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