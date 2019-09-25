شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد التزام مجلس السيادة بمعالجة قضايا شرق السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام المجلس بتعزيز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم، الثلاثاء، بالقصر الجمهوري، وفد الإدارات الأهلية بولايات شرق السودان، بحضور عضوى مجلس السيادة الدكتور حسن شيخ أدريس، والفريق الركن شمس الدين كباشي.

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وأشاد رئيس مجلس السيادة بحرص قيادات شرق السودان على الحفاظ على وحدة البلاد وتماسك النسيج الاجتماعي لشعبها.

من جانبه، أوضح محمد أحمد محمد الأمين ترك ناظر عموم "الهدندوة" - في تصريح صحفي عقب اللقاء - أن الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وأضاف أنه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون أنهم مع وحدة كل السودان، مشيرا إلى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحتوي على مطالب الشرق، وما لم يتم تنفيذه في اتفاقية شرق السودان.