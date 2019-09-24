شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جديد من «المرور» بشأن مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور من عدم التجاوب مع مراكز الضبط الأمني، ونقاط التفتيش الأمنية، مؤكدة أن ذلك يسهل عليهم مهامهم.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦)”.
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