السعودية تحرر مواطنا من قبضة "أنصار الله" بعد احتجازه 4 أعوام

واستقبلت أسرة المواطن ناصر الذروي ابنها المحتجز بعد عودته في مطار جدة الدولي، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.

​وذكرت تقارير سابقة أن الذروي اختُطف من الحدود السعودية مع بداية الحرب مع الحوثيين.

ووفقا لـ "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير لعام 2019 حول الحرب باليمن، فإن النزاع المسلح في اليمن، منذ اندلاعه تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين.

وسيطرت قوات "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في سبتمبر/ أيلول 2014، على العاصمة اليمنية صنعاء، ومعظم شمال وغرب البلاد.

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وفي 26 مارس/ آذار 2015، هاجم "التحالف" بقيادة السعودية قوات الحوثيين وصالح، من أجل دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويعاني المدنيون في أنحاء البلاد من نقص الخدمات الأساسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.

ووصفت الأمم المتحدة الحالة في اليمن بأكبر كارثة إنسانية في العالم، لافتة إلى أن أطراف النزاع تعيق تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية، بشكل غير قانوني.