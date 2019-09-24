أمريكا تعتزم رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالهجمات على السعودية

وقال شينكر لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لنشر أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات على منشآت "أرامكو": "نحن نعمل على فك تشفير المعلومات السرية".

وأوضح: "نحن نريد تقديم أدلة واضحة ومقنعة" من المكان، ولم يكشف عن الموعد المحدد الذي سيتم فيه نشر هذه المعلومات.

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واتهمت الولايات المتحدة، والسعودية، في وقت سابق، إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية . وتنفي إيران ذلك.

كما حملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الإثنين، في بيان مشترك إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

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وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "من الواضح لنا أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم. لا يوجد تفسير معقول آخر"، موضحاً أن قادة الدول تدعم التحقيقات الجارية لمعرفة كل التفاصيل.

وأضاف البيان "ندين بأقوى العبارات الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية يوم 14 أيلول/ سبتمبر... ونؤكد من جديد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها".

وتبنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد، الهجوم؛ مبينة أنها استهدفت المنشأتين بعشر طائرات مسيرة مفخخة، وذلك ردا على الغارات السعودية ولكن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، وقالت إن المؤشرات الأولية بالتحقيقات تؤكد تنفيذ إيران للهجوم.