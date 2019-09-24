مصر… خطة عاجلة لمكافحة النمل الأبيض في الأقصر

ذكرت ذلك صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن النمل الأبيض هاجم منطقة الأقصر الأزهرية، التي تعمل على مكافحته في عدد من المعاهد، وأن أحد الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة هو حفر خندق.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن الإدارة الزراعية، بمنطقة الأقصر، أعلنت وضع خطة عاجلة بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة لمكافحة النمل الأبيض، وذلك في عدد من المعاهد الأزهرية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال فحص المعاهد تبين مهاجمة النمل الأبيض للأثاث الخشبي والأعمدة وبعض الأشجار، مما أدى إلى جفافها وموتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة إقامة خندق حول المبنى، تهدف إلى جعل النمل الأبيض يتراكم فيه، ثم يتم تعبئته بمبيد للحشرات، حتى يتم التخلص منه نهائيا.