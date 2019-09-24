شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: المطالبة باستقالتى قبل أيام من الانتخابات التشريعية "عمل غير مسئول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن مطالبته بالاستقالة قبل 10 أيام من الانتخابات التشريعية "عمل غير مسئول".

وأكد الشاهد- في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية "سياماب 2019" بقصر المعارض بالكرم، اليوم الثلاثاء- أن الشعب التونسي في حاجة إلى الوحدة في ظل التخوف من المستقبل، وأن البلاد في حاجة إلى التجميع وليس التشتيت، لافتا إلى أن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة بأكملها.