رئيس الحكومة التونسية: المطالبة باستقالتى قبل أيام من الانتخابات التشريعية "عمل غير مسئول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن مطالبته بالاستقالة قبل 10 أيام من الانتخابات التشريعية "عمل غير مسئول".
وأكد الشاهد- في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية "سياماب 2019" بقصر المعارض بالكرم، اليوم الثلاثاء- أن الشعب التونسي في حاجة إلى الوحدة في ظل التخوف من المستقبل، وأن البلاد في حاجة إلى التجميع وليس التشتيت، لافتا إلى أن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة بأكملها.
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