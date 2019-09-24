شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يلتقى بوزير الخارجية البولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية فى مملكة البحرين، اليوم بوزير الخارجية البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استمرار التنسيق المشترك بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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