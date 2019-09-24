شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يزور السعودية غدًا لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، سيقوم غدا الأربعاء بزيارة قصيرة إلى السعودية، تستغرق عدة ساعات.
وقال مجلس الوزراء العراقى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن عادل عبد المهدى سيلتقى خلال زيارته العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد بن سلمان.
وقال البيان إن الزيارة ستبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة.
وأضاف: "ستبحث الزيارة أيضا موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابى فى الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".
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