الخارجية السعودية: إيران المسؤولة عن هجوم "أرامكو" ولن نقف مكتوفى الأيدى إذا هاجمتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير، إن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيران لأنه تم بأسلحة إيرانية، مضيفا أننا لن نقف مكتوفى الأيدي إذا هاجمتنا طهران.
وأضاف الجبير- فى مؤتمر صحفى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أن طهران تدعم الإرهاب وتواصل تطوير برنامجها الصاروخى و"نحن نبنى موقفا دبلوماسيا قويا للرد عليها".
وأكد أن التهدئة لا تنفع مع إيران، موضحا في الوقت ذاته أن أوروبا لم تتخذ موقفا قويا بشأن الهجوم على منشآت النفط وهذا يقوى موقف إيران.
وأشار إلى أن الاتفاق النووى كان ضعيفا ويجب تعديله، ويجب التفتيش فى المواقع الإيرانية غير المعلنة، مشددا على أن طهران تصنع صواريخ باليستية تدعم بها مليشيات الحوثى وحزب الله وهذا غير مقبول، كما تدعم الإرهاب وتتدخل فى شؤون البلدان الأخرى.
وأضاف "سنواصل العمل مع الحلفاء حتى يكون لنا الخيارات المناسبة فى التعامل مع إيران".
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