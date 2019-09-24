خان: ترامب وبن سلمان طلبا مني التوسط في الأزمة مع إيران

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

كشف رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الثلاثاء، عن طلب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منه الوساطة في الأزمة الحالية مع طهران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خان على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال خان إن ترامب طلب منه "التوسط في الأزمة الحالية مع طهران" مؤكدا أنه تحدث بالفعل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا الصدد.



ورفض رئيس الوزراء الباكستاني تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفا: "لا يمكنني الكشف عن أبعد من ذلك. لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس".

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واستدرك قائلا: "قمت بزيارة السعودية، وقد طلب مني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التحدث مع القادة الإيرانيين في هذا الصدد وقد قمت بذلك".

يشار إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرضه عقوبات على القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.

وإثر ذلك، اشترطت إيران على أوروبا تقديم دعم اقتصادي إضافي لها كي تحافظ على الاتفاق.

كما تشهد المنطقة توترا بين طهران من جهة والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط لشركة "آرامكو" السعودية.

وحملت واشنطن إيران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة أي صلة لها بالهجمات وهددت بالرد في حال تم استهدافها عسكرياً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.