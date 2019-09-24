"قالن" لنتنياهو: الرئيس أردوغان سيواصل الدفاع عن المضطهدين

أنقرة/ الخليج 365
قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الثلاثاء، إنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يدرك أن الرئيس رجب طيب أردوغان صوت من لا صوت لهم، وسيواصل الدفاع عن المضطهدين.
جاء ذلك في تغريدة نشرها متحدث الرئاسة التركية على حسابه بتويتر، تعليقا على مزاعم أطلقها نتنياهو استهدف فيها شخص الرئيس أردوغان في وقت سابق الثلاثاء.
وأضاف قالن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حزين لأن الرئيس أردوغان يعبّر بصوت عال عن حقيقة احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية واضطهادها الشعب الفلسطيني".
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