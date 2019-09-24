أردوغان يتلقى دعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المغرب.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لموقع القناة الثانية المغربية، الثلاثاء، عقب لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بنيويورك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال تشاووش أوغلو "ناقشنا تنظيم زيارة عالية المستوى بين البلدين، إذ تلقى الرئيس أردوغان دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المغرب. ولكن قبل هذه الزيارة المرتقبة (لم يحدد موعدا)، سوف أزور المغرب من أجل التنسيق والتحضير لتلك الزيارة".
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن هذا اللقاء، الذي جمعه مع نظيره المغربي، كان "مثمرا جدا".
وأوضح وزير الخارجية التركي أنه تم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أن المغرب يبقى بلدًا شقيقًا بالنسبة لتركيا.
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