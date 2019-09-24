أردوغان يلتقي أمير قطر في نيويورك

نيويورك/ فردي توركتن/ الخليج 365

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركتهما بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن لقاء الزعيمين كان مغلقا وجرى بالمقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يصدر أي بيان بشأن المواضيع التي تناولها الجانبان.



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