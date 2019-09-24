أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الألباني في نيويورك

نيويورك/ فردي توركتن/ الخليج 365

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركتهما باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد مراسل الخليج 365، أن لقاء الزعيمين كان مغلقا وجرى بالمقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.

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