دوغريك: أردوغان وغوتيريش بحثا ملفات سوريا وليبيا وقبرص وتغير المناخ‎

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماعا مغلقا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم لمتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، عقب اجتماع أردوغان وغوتيريش، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان أن الطرفين "ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها سوريا وليبيا وقبرص"، كما "تبادلا وجهات النظر حول مكافحة التغير المناخي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.