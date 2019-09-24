عاهل الأردن: إقامة الدولتين الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن إقامة الدولتين الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال كلمة له، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وأضاف "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسبب بأضرار عالمية أكثر من أي أزمة أخرى..لم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك".

وحذر ملك الأردن من استمرار الاحتلال، واصفا ذلك بــ"مأساة أخلاقية عالمية".

Advertisements

وشدد في الوقت نفسه أن "دولة واحد تمارس سياسة الفصل العنصري... وصفة للصراع المستمر وليس السبيل نحو السلام"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأكد "ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة، وتحقيق المصير".

وتابع "دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية.. علينا أن نعمل لإنهاء الصراع للوصول إلى سلام من خلال حل الدولتين".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، إلى إسرائيل إذا فاز في الانتخابات العامة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.