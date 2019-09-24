تشاووش أوغلو يبحث مع نظرائه بالعراق والأردن ولبنان الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مع نظرائه العراقي والأردني واللبناني الأزمة السورية وخاصة مسألة اللاجئين.
جاء ذلك في لقاء جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزراء الخارجية العراقي محمد الحكيم، والأردني أيمن الصفدي، واللبناني جبران باسيل.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر" عقب اللقاء "ناقشنا مع وزراء خارجية العراق والأردن ولبنان، الدول الأكثر تضررا من النزاع الحاصل في سوريا، الخطوات الممكن اتخاذها من أجل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم".
وعقب اللقاء، اجتمع الوزير التركي مع نظيره الأردني، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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