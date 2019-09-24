أمير قطر: استقرار منطقة الخليج حاجة إقليمية ودولية

أحمد يوسف / الخليج 365

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة:

- الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار هو حل الأزمة الخليجية

- الحصار الجائر وغير المشروع أدى لشلل منظومة مجلس التعاون الخليجي

- سنواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني

- آن الأوان لإنهاء الأزمة السورية وفقا للقرارات الأممية

- عقدنا اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأعلنا تقديم 75 مليون دولار لدعمه

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الاستقرار في منطقة الخليج العربي "حاجة إقليمية ودولية".

وأضاف آل ثاني، في كلمته أمام قادة العالم بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة دولية، ونؤكد على موقفنا الثابت".

وأضاف أن "الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي فرضته بعض الدول على قطر مازال مستمرا"، في إشارة إلى مقاطعة الدوحة منذ يونيو/ حزيران 2015 من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وتابع: "نحن المعتدى علينا نؤكد على موقفنا بأن الحوار غير المشروط، القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجية".

واستطرد في هذا الصدد: "كنت واثقا منذ اليوم الأول للحصار، من صمود الشعب القطري وإخوانهم المقيمين في قطر".

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وأكد الشيخ تميم أن "الحصار الجائر وغير المشروع وغير المبرر من بعض الدول ضد دولة قطر، أدى لشلل منظومة مجلس التعاون الخليجي". مشددا على أنه كان واثقا بأن "الرأي العام الخليجي سيتأكد من صحة موقف بلاده".

وحول القضية الفلسطينية، قال إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وحصار غزة وتكثيف الاستيطان في الجولان، هي أمور تجري بتحد علني للأمم المتحدة". مؤكدا أن بلاده "ستواصل تقديم الدعم السياسي والانساني للشعب الفلسطيني".

وفي الملف السوري، رأى أنه "آن الأوان لإنهاء الأزمة وفقا للقرارات الأممية بما يحفظ وحدة أراضي سوريا"، واصفا ما يتعرض له السوريين من جرائم بـ "الفضيحة الكبرى للإنسانية".

ودعا أمير قطر في خطابه الإدارة الأمريكية، إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. معربا عن ثقة بلاده في "قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الانتقالية".

كما أكد دعم جهود الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية، وكافة الجهود لوقف الحرب في اليمن. معربا عن حرص بلاده على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته وضرورة استكمال العملية السياسية.

وعن الأوضاع في ليبيا، انتقد أمير قطر هجوم مليشيات على العاصمة طرابس. مشيرا إلى وجود مليشيات ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين بهذا البلد.

وفي ما يتعلق بجهود بلاده في مكافحة الإرهاب، قال: "عقدنا اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعلنا تقديم 75 مليون دولار لدعم المكتب". مشددا على إدانته "جميع أنواع الإرهاب ومساندته لمكافحته".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.