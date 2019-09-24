الغنوشي: المستقبل بتونس للحرية والديمقراطية وليس للإرهاب

تونس/ عادل الثابتي /الخليج 365

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء، إن "المستقبل في تونس للحرية والديمقراطية" وليس للإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات لمراسل الخليج 365، خلال جولة للغنوشي في مدينة تونس قادته إلى مكان العملية الإرهابية التي وقعت نهاية يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة تونس وأسفرت عن قتل رجل أمن ومدني وجرح 4 أشخاص.

وأضاف الغنوشي أن "المستقبل في تونس هو للحرية والديمقراطية والإسلام الديمقراطي ولتونس متقدمة نامية ومزدهرة".

وتابع أن "الإرهاب لا مستقبل له في تونس، فالشعب التونسي مسلم ولن يستسلم للإرهاب".

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الغنوشي الذي كان يقوم بجولته في إطار حملة القائمة التي يقودها هو بمدينة تونس للانتخابات التشريعية، وجه حديثه للشباب قائلا: "سيروا إلى الأمام وافرحوا بالحياة".

وينتظر أن تجري بتونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

فيما أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، رسميًا، قبل ساعات، مساندته لمرشح الرئاسة المستقل، قيس سعيد، في الجولة الثانية المرتقبة من السباق، والذي ينافسه فيها مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي، نبيل القروي.



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