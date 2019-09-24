لجنة شعبية: 2000 وحدة سكنية مدمرة كليا في غزة منذ حرب 2014

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت لجنة شعبية فلسطينية، الثلاثاء، إن 2000 وحدة سكنية في غزة مُدمرة كليا منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع عام 2014.

جاء ذلك في بيان صادر عن جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة (غير حكومية)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح الخضري أن "هذه الوحدات السكنية لم يتم إعمارها رغم مرور 5 سنوات على نهاية العدوان، بسبب عدم توفر التمويل".

وأكد أن إعادة الإعمار "مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني، خاصة أن آلاف الأسر ما زالت في عداد المشردين".

وناشد الخضري المانحين المُتعهدين بمؤتمر العاصمة المصرية القاهرة (عقب حرب 2014)، الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة التي لم تبن بعد.

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ولفت إلى أن قطاع غزة "يعيش مأساة الحصار والعدوان، وأصحاب البيوت المدمرة يعيشون أزمة التشرد عن بيوتهم، إضافة للحصار والعدوان وضيق الحالة الاقتصادية".

ولفت إلى أن غزة "في حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، والتدخل السريع لإعادة بناء ما دمره العدوان جزء من حل أزمات عدة متفاقمة".

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في 7 يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر عشرات الآلاف من المنازل، بحسب بيانات رسمية.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريبا تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.