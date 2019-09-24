ديمقراطيون يدعون للتحقيق مع ترامب وبدء الإجراءات لعزله

صعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي من دعواتهم لبدء الإجراءات لعزل الرئيس، دونالد ترامب، والتحقيق معه، على خلفية المعلومات عن ضغوطه على القيادة الأوكرانية لاعتبارات سياسية خاصة.

وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، جون لويس، اليوم الثلاثاء: “لا يمكننا المماطلة ويجب ألا ننتظر. حان وقت العمل الآن. تحليت بالصبر عندما كنا نحاول اللجوء إلى كل الطرق الأخرى وكل الأدوات الأخرى”.

وتابع قائلا: “أعتقد بالفعل أن الوقت لبدء الإجراءات لعزل هذا الرئيس قد حان”.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي، بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستعلن، اليوم الثلاثاء، عن بدء دراسة رسمية لمسألة عزل ترامب.

من جهته، أعلن المتحدث باسم المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية في 2020، جو بايدن، أن المرشح سيدعو ترامب، اليوم الثلاثاء، للرضوخ لمطالب الكونغرس بتقديم المعلومات حول قضية الضغوط على أوكرانيا.

وأضاف أن بيان بايدن سيتضمن أيضا دعوة للكونغرس لعزل ترامب إن لم يوافق على تقديم المعلومات المطلوبة.

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وكان السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد وجه رسالة إلى مدير مكتب الإدارة والميزانية للبيت الأبيض مايك مالفاني، قال فيها إن الكونغرس لم يكن على علم بسبب تأجيل منح المساعدات الأمنية المقررة لأوكرانيا، ولم يكن هناك أي استعراض لهذا الموضوع.

وأضاف السيناتور أنه “يصبح من الواضح” أن الرئيس ترامب مارس ضغطا على مسؤولين أوكرانيين.