الجبير في الأمم المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمتنا إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة تعمل على التوصل إلى موقف دبلوماسي قوي للرد على إيران.

ورأى الجبير خلال الجلسة الحوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران شامل ويجب بالفعل تعديل الاتفاق النووي.