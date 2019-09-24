أهالي الشبيكية بالقصيم يحتفلون باليوم الوطني 89

صحيفة الخليج الإلكترونية احتفل أهالي مركز الشبيكية في منطقة القصيم بمناسبة يوم الوطن التاسع والثمانين بحفل نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمركز وذلك في مجلس الضيافة التابع للجنة حيث اشتمل الاحتفال على فقرات ثقافية وترفيهية عديدة ومتنوعة شملت الكبار والصغار وكذبك ابناء الجاليات مما نثر الفرح والسرور لدى الجميع بما في ذلك الزوار القادمين من خارج البلدة .

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