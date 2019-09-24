اجتماع وحدة الإعلام التربوي بمكتب تعليم شمال الطائف

الخليج - خالد الهديبي عقدت وحدة الإعلام التربوي بمكتب تعليم شمال الطائف صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماعها الأول بحضور مدير المكتب فهد بن عبدربه المورقي ، وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تناولت أهمية الاعلام التربوي في مدارس مكتب تعليم شمال الطائف ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة الاعلام التربوي التابعة للشؤون التعليمية بالمكتب .

كما نوقش في الاجتماع أخر مستجدات مسابقة أفضل تصميم فيديو والتي خصصت للطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 وكذلك مناقشة تكليف منسقة إعلامية بالقسم النسوي وانشاء حساب خاص بالتدريب التربوي بمواقع التواصل الاجتماعي يهتم بالخطط التدريبية التي تخص تطوير المعلمين المهنية ، حيث حدد يوم الاثنين القادم اجتماع المنسقين الاعلاميين بجميع مدارس الشمال

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