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دمشق - سبوتنيك. وقال المعلم في مقابلة مع التلفزيون السوري مساء اليوم الثلاثاء "من المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها في30 تشرين الأول/ أكتوبر كموعد مبدئي"، مؤكدا "على كل الأطراف الالتزام بقواعد الإجراءات المتفق عليها".
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وتابع المعلم "إذا استمر التآمر من دول العدوان على سوريا فإن عمل اللجنة الدستورية سيتعرقل".
كما أكد أن "الحديث عن دساتير مسبقة هو أمر مرفوض"، مشيرا "الضامن الأساسي هو موقفنا، عندما نشعر بوجود أصابع خارجية في عمل اللجنة الدستورية سنتوقف عن الحديث".
وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السوري: الموعد المبدئي لبدء عمل اللجنة الدستورية هو 30 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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