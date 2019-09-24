وزير الخارجية السوري: الموعد المبدئي لبدء عمل اللجنة الدستورية هو 30 أكتوبر

دمشق - سبوتنيك. وقال المعلم في مقابلة مع التلفزيون السوري مساء اليوم الثلاثاء "من المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها في30 تشرين الأول/ أكتوبر كموعد مبدئي"، مؤكدا "على كل الأطراف الالتزام بقواعد الإجراءات المتفق عليها".

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وأضاف المعلم "لجنة مناقشة الدستور ستكون بقيادة وملكية سوريا دون تدخل خارجي ودون تحديد جدول زمني"، مشددا "الأمم المتحدة لا تتدخل في جوهر النقاش".

وتابع المعلم "إذا استمر التآمر من دول العدوان على سوريا فإن عمل اللجنة الدستورية سيتعرقل".

كما أكد أن "الحديث عن دساتير مسبقة هو أمر مرفوض"، مشيرا "الضامن الأساسي هو موقفنا، عندما نشعر بوجود أصابع خارجية في عمل اللجنة الدستورية سنتوقف عن الحديث".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب".