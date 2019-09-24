الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 10 عسكريين يمنيين بعمليات قنص شمال حجة

القاهرة - سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "مقاتلي الجماعة استهدفوا بعمليات قنص الجيش شرق جبل النار وجنوب وغربي مديرية حرض وجنوب مديرية حيران شمال غربي حجة".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وجرحى في صفوف الجيش".

وأشارت إلى شن الجماعة قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على تجمعات وآليات للجيش في مثلث عاهم في مديرية حرض، خلف قتلى وجرحى من العسكريين.

إلى ذلك، أعطب مقاتلو الجماعة آلية عسكرية غرب مديرية حرض، حسب "المسيرة".

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وسيطرت قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في أيلول/ سبتمبر 2014، على العاصمة اليمنية صنعاء، ومعظم شمال وغرب البلاد.

وفي 26 مارس/ آذار 2015، شن تحالف عسكري تقوده السعودية عملية عسكرية ضد قوات الحوثيين وصالح، من أجل دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويعاني المدنيون في أنحاء البلاد من نقص الخدمات الأساسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.