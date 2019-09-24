الجبير: ندرس جميع الخيارات للرد على إيران

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فيها "لا يمكن للبنوك الأوروبية التعامل مع آلية انستكس لالتفاف إيران على العقوبات".
وأضاف الجبير: "المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو"، مضيفا: "نعمل مع واشنطن والأوروبيين، ونعتقد أن التهدئة لا تنفع مع إيران"، بجسب ما جاء في المقابلة.
وقال: "المملكة تقوم بالتحقيق حول مصدر إطلاق الصواريخ على منشأتي أرامكو"، مضيفا: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران"، مؤكدا ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.
وقال عادل الجبير إن "إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوها بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إيران شامل".
وأضاف: "ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن"، مشيرا إلى أنه "يجري العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية".
ونوه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديل، وأن طهران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة"، مضيفا: "لم نبدأ الحرب في اليمن دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين".
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